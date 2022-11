Napoli, brutte notizie dal Qatar: Mondiale già finito?

C’è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Kim. Si è fatto male durante il Mondiale, ora arriva la rivelazione dal Qatar in queste ore.

Mentre si stanno giocando i Mondiali in Qatar, il Napoli guarda con grande attenzione a quello che il percorso dei cinque giocatori azzurri che sono impegnati nella competizione. Tra questi c’è anche Kim Min-Jae, con la sua sua Corea del Sud che sarà impegnata oggi niella seconda giornata della fase a gironi contro il Ghana. Pareggio all’esordio contro l’Uruguay, e dunque anche ampie speranze di poter conquistare gli ottavi.

Intanto, però, non arrivano buone notizie per il difensore azzurro. Kim è uno dei cinque napoletani in Qatar (insieme a lui ci sono Lozano, Zielinski, Olivera e Anguissa), e potrebbe veder terminata già la sua esperienza in Qatar. Già nelle scorse ore si è creata grande preoccupazione per le sue condizioni, ma non arrivano belle notizie in queste ultime ore.

Napoli, già finito il Mondiale di Kim? Infortunio preoccupa

Il difensore coreano è uscito dolorante dalla sfida contro l’Uruguay. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Kim potrebbe aver rimediato uno stiramento al polpaccio tale da impedirgli di scendere in campo nuovamente nel corso della competizione. Questo è il timore, fondato su quelle che sono le condizioni del giocatori. Poi c’è Paulo Bento, che ovviamente farà di tutto per schierarlo in campo.

Kim ha avuto un impatto molto importante sul campionato italiano, ma anche per la Corea rappresenta un giocatore di assoluto spessore. Ecco perchè averlo tra i titolare sarebbe un elemento importante per il commissario tecnico. Il Napoli deve preoccuparsi? Manca più di un mese alla ripresa del campionato, difficile che l’infortunio di Kim possa avere ripercussioni anche sulla sua esperienza in azzurro.