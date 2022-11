😰 Occhio Napoli, rimpianto Mario Rui: ora la tegola è pesantissima

Napoli, occhio al rimpianto per Mario Rui. Ora la tegola √® pesantissima e per il tecnico sono davvero guai: ecco cos’√® successo

Il¬†Napoli¬†si gode la sosta del Mondiale, in attesa di ripartire alla grande nei prossimi giorni. Nel corso della settimana che arriver√†, gli azzurri si ritroveranno agli ordini di¬†Luciano Spalletti per preparare la ripresa del campionato e la super sfida del 4 gennaio contro l’Inter¬†a San Siro. E presto potrebbero rientrare anche diversi dei calciatori coinvolti in Qatar, aspettando l’ultimo turno dei gironi.

Chi non √® andato in¬†Qatar¬†per pochissimo, invece, √®¬†Mario Rui. Il terzino portoghese √® stato protagonista di una vera e propria rinascita nella gestione Spalletti, e quest’anno sembrava ad un passo dalla convocazione al¬†Mondiale¬†con il suo¬†Portogallo. Alla fine il CT Fernando Santos gli ha preferito¬†gli omologhi¬†Nuno Mendes¬†e¬†Raphael Guerreiro¬†(rispettivamente al PSG e al Dortmund), ma attenzione al rimpianto che adesso monta tra i lusitani.

Occhio Napoli, ora il Portogallo rimpiange Mario Rui? La tegola è pesantissima

Rimpianto dovuto all’infortunio proprio di¬†Nuno Mendes, che al 42′ ha dovuto lasciare la gara tra¬†Portogallo¬†ed¬†Uruguay. Il terzino portoghese si √® accasciato al suolo dopo aver sentito un dolore verosimilmente muscolare, abbandonando addirittura il campo in lacrime. Una reazione che non lascia presagire a nulla di buono e che pu√≤ tradursi in un lungo stop per il calciatore del¬†PSG, e quindi anche in un Mondiale praticamente finito per lui.

Una brutta botta per il¬†CT Fernando Santos, che adesso potrebbe rimpiangere di non aver convocato l’ottimo¬†Mario Rui. Se confermato il brutto infortunio a¬†Nuno Mendes, il¬†Portogallo¬†avr√† il solo Guerreiro come giocatore di ruolo in quella posizione.