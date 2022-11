✍️ Napoli, adesso è tutto vero: spuntano anche le foto, è ufficiale

Notizia ufficiale in casa Napoli. Le foto non lasciano spazio ad alcun dubbio, accadrà tutto tra pochissimi giorni.

Con i Mondiali in Qatar in pieno svolgimento le squadre di club sono impegnate nel gestire la preparazione per farsi trovare pronte in vista della seconda parte di stagione. A gennaio si riparte e certamente i club vorranno arrivare a quel momento nella migliore forma possibile.

Non a caso tutte le squadre della nostra Serie A stanno organizzando dei ritiri per riprendere in mano la preparazione. Chi non è partito per i Mondiali, e quindi rischia di stare fermo per mesi, sarà impegnato con allenamenti e con amichevoli. Anche il Napoli sta logicamente organizzando un ritiro.

La meta scelta è la Turchia, la zona di Antalya per la precisione. Le date sono ancora un mistero, ma adesso arriva la conferma fotografica che il Napoli ci sarà. Stanno infatti circolando le prime foto dei manifesti per annunciare il ritiro. E il logo del Napoli campeggia al fianco dei loghi delle altre squadre presenti nella zona sud-occidentale della Turchia.

Napoli, in Turchia con altre cinque squadre: tre turche e due inglesi

Gli azzurri non saranno quindi soli ad Antalya. Il portale TR Haber sta infatti facendo ricolare una foto dell’esterno del Regnum Caryae, il resort dove gli azzurri alloggeranno in cui si vedono tutti i club che alloggeranno in quel resort e che quindi faranno il ritiro nella città turca.

Oltre al Napoli ci sono infatti tra club turchi: l’Antalyaspor, squadra locale, il Trabzonspor, ex club di Marek Hamsik, e il Basaksehir, squadra di Istanbul. Oltre a queste tre squadre ci saranno anche due squadre inglesi, il Crystal Palace, club londinese che milita in Premier League e l’Hull City, squadra dell’omonima città che invece milita nella Championship.