Calciomercato Napoli, decisione a sorpresa: Giuntoli spiazza i tifosi

Il Napoli di ADL e Spalletti deve fare i conti con una situazione ancora tutta da risolvere. La decisione del ds Giuntoli è netta: tifosi spiazzati.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato protagonista assoluto del mercato estivo. Il presidente del club partenopeo ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono riusciti ad accaparrarsi i cartellini dei migliori prospetti sulla piazza. Da Kim a Kvaratskhelia, passando per Simeone e Raspadori, senza dimenticare innesti importanti come quello di Ostigard. Tutti subito decisivi e nel pieno delle trame di mister Luciano Spalletti.

Oltre ai colpi in entrata della finestra estiva, il Napoli ha intenzione di trattenere tutti anche durante il calciomercato invernale. Anche chi è rimasto ai margini del progetto sembra destinato alla permanenza in maglia azzurra. I giovani Gaetano e Zerbin restano al centro del progetto della società; stesso discorso anche per Diego Demme.

Calciomercato Napoli, Demme cerca minutaggio: Giuntoli blocca la cessione

Il centrocampista azzurro, infortunatosi ad inizio stagione e alle prese con diversi guai fisici, ha avuto pochissimo spazio in campionato. Escluso anche dalla lista Champions, Demme è alla ricerca di minutaggio. Lo sa bene Cristiano Giuntoli che, negli ultimi giorni, ha subito il ‘pressing’ del giocatore che ha fatto capire di volersi trasferire altrove per giocare di più.

La decisione del ds Giuntoli, però, sembra rovinare i piani del giocatore e del suo entourage. Nessuna cessione in prestito secco fino a giungo. Sulle sue tracce, come riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è finito il Valencia di Gennaro Gattuso, ex allenatore del club partenopeo. Il diniego di Giuntoli, però, sembra deciso: niente prestito, al momento resta in azzurro.