💣 Mercato Napoli, colpo da urlo per Spalletti: “C’è fretta di chiudere”

Il Napoli ha già individuato il nuovo rinforzo da regalare a Spalletti: Giuntoli vuole chiude in tempi brevi, pronta la strategia.

Il Napoli ha iniziato a riflettere in vista del futuro. A gennaio, salvo colpi di scena, la rosa non verrà modificata: i risultati sono stati eccellente ed il club non ritiene opportuno intervenire sul mercato. Per quanto riguarda la prossima estate, invece, il discorso è diverso. La permanenza in città di alcuni gioielli, infatti, è tutt’altro che scontata ed in caso di cessione andranno adeguatamente sostituiti.

In bilico, in particolare, c’è Piotr Zielinski legato ai colori azzurri fino al 2024. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto è scattata da ormai diversi giorni tuttavia, almeno fino a questo momento, le parti non sono riuscite a raggiungere un principio d’intesa concreto. I contatti proseguiranno ma intanto la dirigenza ha cominciato a valutare l’idea di cederlo al termine della stagione, in modo tale da incamerare risorse fresche e proseguire il ricambio generazionale avviato qualche mese fa.

Le pretendenti, d’altronde, non mancano. Il centrocampista, sbloccatosi al Mondiale grazie alla rete rifilata all’Arabia Saudita, piace a mezza Bundesliga. Occhio, inoltre, al West Ham che già negli scorsi mesi aveva fatto un tentativo senza però riuscire a convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Il suo futuro, come detto, è tutto a scrivere con il Napoli che intanto ha individuato il suo naturale sostituto: Lazar Samardzic.

Napoli, Giuntoli vuole Samardzic

Il tedesco, sbarcato a Udine nell’agosto 2021, dopo un primo anno di apprendistato positivo (2 reti e 3 assist) è cresciuto molto diventando una delle armi offensive più importanti a disposizione del tecnico Andrea Sottil. Qualità in fase di costruzione della manovra, dinamismo e un sinistro raffinato capace di inquadrare spesso la porta avversaria. Un profilo, quello dell’ex Lipsia, che piace molto a Luciano Spalletti il quale ha speso parole al miele nei suoi confronti (“è fortissimo”).

Giuntoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ad inizio 2023 intensificherà le interlocuzioni con i bianconeri così da “prenotare” il talento classe 2002 ed acquistarlo poi a giugno. Il rendimento di Samardzic ha attirato le attenzioni di un gran numero di squadre straniere. Da qui la necessità di anticipare i tempi e mettersi in pole position. Quella friulana è una bottega cara (serviranno almeno 25 milioni) ma il Napoli non teme nulla. Le risorse ci sono.