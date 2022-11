😨 “Vuole andar via da Napoli”: calciomercato, che imprevisto per Giuntoli

Il calciomercato del Napoli passa attraverso alcune decisioni di società e calciatori: un addio però sembra piuttosto probabile

Il Napoli studia le mosse immediate e anche quelle future. La squadra di Luciano Spalletti continuerà inevitabilmente a cambiare fisionomia nel corso del tempo. Alcune decisioni però potrebbero essere rimandate in estate quando da parte di tutti i club ci sarà maggiore margine di manovra.

La società partenopea di Aurelio De Laurentiis potrebbe cambiare volto in attacco. La prima linea azzurra, rinnovata in estate con gli arrivi di Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone, potrebbe continuare a subire degli aggiustamenti, come rivelato dal giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato. Sia in entrata sia in uscita dovrebbero registrarsi novitÃ

Calciomercato Napoli, Venerato è sicuro: “Lozano vuole andare via. Azzurri su Scamacca se va via Osimhen”

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di ‘1 Football Club’ nel corso di ‘1 Station Radio’. Durante la trasmissione condotta da Luca Cerchione, Venerato ha annunciato una piccola ‘riforma’ dell’attacco del Napoli.

Questa dovrebbe prodursi però durante la prossima estate. “Il Napoli sta monitorando una serie di centravanti da tenere in considerazione se dovesse andare via Victor Osimhen. Otto profili non giovanissimi. Se dovessero arrivare offerte oltre i 100 milioni, la società valuterà le opzioni. Quelli di Scamacca e Broja sono due nomi sotto osservazione”.

E su Lozano: “Il messicano ha espresso più volte la sua volontà di voler provare un’esperienza differente. Zielinski deve invece decidere se andare via oppure abbassare le sue richieste”.

Il giornalista, infine, ha rassicurato i tifosi: “Le condizioni di Kim non credo preoccupino il Napoli, Kvaratskhelia parteciperà al ritiro in Turchia”.