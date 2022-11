Calciomercato Napoli, questa non ci voleva: doccia fredda per Giuntoli

Il calciatore interessa da diverso tempo al Napoli, la notizia però potrebbe far riflettere Giuntoli sull’opportunità del suo arrivo.

Con la pausa per i Mondiali le squadre si stanno concentrando già sul prossimo mercato di riparazione. Sebbene manchi ancora più di un mese a gennaio sono diversi i movimenti che i club di Serie A e non solo stanno mettendo in campo. Anche il Napoli non fa eccezione e si sta guardando intorno per capire come puntellare la rosa anche in prospettiva.

Uno dei nomi che nelle ultime settimane erano stati accostati al club azzurro è quello di Samardzic. Il trequartista tedesco in forza all’Udinese, autore questa stagione di 14 presenze e 3 gol fino a questo momento, è stato ritenuto da diversi esperti di mercato in orbita Napoli.

Le voci parlavano di un possibile interessamento per il calciatore già a gennaio, con la prospettiva però di far rimanere il calciatore ad Udine e inserirlo nella rosa partenopea direttamente a giugno. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il collega della RAI Ciro Venerato che ha parlato delle prospettive azzurri circa l’acquisto del trequartista tedesco.

Napoli, Samardzic interessa: c’è però un grosso ostacolo da superare

“E’ un calciatore monitorato e che interessa.” le parole di Venerato a proposito del calciatore dell’Udinese. “Tutto dipende però da quanto ragionevole sarà il prezzo che faranno i friulani. Stiamo parlando di un calciatore che al momento non è ancora pronto per fare il titolare nel Napoli.”

Sulle prospettive di acquisto già a gennaio: “Non credo all’acquisto a gennaio per giugno. Ma se dovesse essere ingaggiato ciò accadrà solo a determinate condizioni. Deve ancora crescere prima di poter indossare la maglia del Napoli. E poi se l’Udinese farà una valutazione di 20 milioni, il Napoli non sarebbe interessato al calciatore.”