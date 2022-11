😲 Colpo di scena Napoli: pronto un nuovo portiere a gennaio

Il Napoli pensa già al futuro prossimo e a come gestire una situazione in particolare per una mirata zona di campo: queste le ultime novità.

Il Napoli pensa al futuro prossimo e alle logiche di calciomercato. Nei pensieri di Cristiano Giuntoli c’è una porzione di campo in particolare da dover sistemare, ovvero la porta. Queste le ultime novità.

Il Napoli sta, quindi, ragionando su diversi nomi per il mercato già di gennaio e con l’intento di andare a rafforzare i reparti in maniera mirata. Uno tra questi è appunto quello della porta.

Nessun dubbio su Alex Meret, che resta il primo nelle gerarchie. Anche se potrebbe comunque essere arrivato il momento dell’esordio di Salvatore Sirigu. Nel frattempo, poi, spunta un’idea in particolare che non è mai dispiaciuta agli azzurri neppure in precedenza.

Calciomercato Napoli, su Meret nessun dubbio è lui il primo portiere: spunta un nome nuovo per completare il pacchetto

Il Napoli, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sta pensando già al futuro. E ad un’operazione in particolare che potrebbe decollare per la porta: “Da Meret potenziale riserva di Kepa o Keylor Navas, a chi sarà la prossima riserva di Meret il passo è stato relativamente breve. Tempo quattro mesi. Ed ora a Napoli ci si interroga sulle condizioni di Sirigu, che non si è mai visto sin qui in maglia azzurra. Ma potrebbe fare l’esordio in Coppa Italia”.

“Guardando – si legge ancora – nel contempo al futuro, questo potrebbe parlare italiano e rispondere al nome di Alessio Cragno. L’ex del Cagliari è un vecchio pupillo della dirigenza azzurra, ma adesso che non sta trovando spazio nel Monza chissà che il matrimonio non si possa effettivamente concretizzare”.