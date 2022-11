😳 Occhio Napoli, scoppia il caos per Anguissa: l’accusa dal Qatar è grave

Napoli, occhio: continua ad essere nel bel mezzo di un vero caos Anguissa. La rivelazione che arriva dal Qatar spiazza tutti

Non √® un momento semplice per il¬†Camerun¬†di¬†Zambo Anguissa. Con un solo punto in classifica e costretto all’ultima spiaggia qualificazione attraverso l’ultima gara contro il fortissimo Brasile. E il tutto con un polverone mediatico alzatosi in fretta dopo il caso legato ad¬†Onana.

Ieri, infatti, il portiere dell’Inter¬†√® stato fatto fuori dal CT¬†Rigobert Song dopo un pesante screzio in allenamento. Un qualcosa che √® costato carissimo allo stesso¬†Onana, a breve di rientro in Italia per lasciare ufficialmente il¬†Mondiale. E non √® tutto: dal Qatar arrivano ulteriori e scottanti rivelazioni che riguardano il ritiro del¬†Camerun, attorno il quale si sta generando un vero e proprio caos.

Caos per il Camerun di Anguissa: l’accusa improvvisa √® davvero grave

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Giornale’, l’esclusione improvvisa di¬†Onana¬†non √® dovuta soltanto ad una questione tecnica. Addirittura sarebbe legato – spiega il noto quotidiano – ad alcune presenze femminili non autorizzate all’interno del ritiro (presenze ovviamente tutte da confermare), ma che renderebbero pi√Ļ comprensibili le versioni rimbalzate dal¬†Qatar.

In attesa di ulteriori conferme, l’accusa mossa al¬†Camerun¬†di¬†Anguissa¬†sono davvero gravi. Il¬†Napoli¬†dalla sua attende di riabbracciare il proprio centrocampista, verosimilmente avviato verso l’eliminazione anticipata dal¬†Mondiale, al netto di clamorose imprese contro il super¬†Brasile¬†di Tite. A questa settimana, dunque, l’ardua sentenza sul destino in Qatar dei leoni d’Africa.