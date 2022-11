🎉 Napoli, gioia improvvisa dal Qatar: i tifosi sorridono ancora

Napoli, bellissima notizia per i tifosi dal Mondiale di Qatar: sorridono ancora i supporters azzurri, allietati dalle ultime

Siamo pronti, ormai la ripresa è quasi dietro l’angolo. Domani il Napoli si ritroverà agli ordini di Luciano Spalletti, in attesa di ripartire con gli allenamenti a Castel Volturno. La formazione partenopea svolgerà qualche giorno alla casa base, prima di spostarsi ufficialmente in Turchia, dove sarà di ritiro sino al 12 dicembre.

Nel mentre riprende a muovere i primi passi verso la gara del 4 gennaio contro l’Inter e si gode i cinque azzurri che sono impegnati al Mondiale di Qatar. Qualcuno tornerà inevitabilmente dopo questa fase a girone, mentre qualcuno andrà avanti sino agli ottavi. I tifosi del Napoli, però, non seguono soltanto chi indossa la maglia azzurra: è il caso di Koulibaly, rimasto ancora nel cuore della piazza campana.

Napoli, bella notizia dall’ex Koulibaly: ecco il motivo

Non sono stati pochi, infatti, i tifosi del Napoli che hanno salutato con gioia la rete decisiva di Kalidou Koulibaly in Ecuador-Senegal. Il 2-1 siglato dall’ex capitano e colosso azzurro è stato fondamentale per consentire ai suoi di strappare un pass agli ottavi di finale del Mondiale. Koulibaly non poteva scegliere giorno e gara migliore per segnare il suo primo gol con la Nazionale, qualificata alla fase successiva insieme all’Olanda.

Una notizia che ha strappato più di qualche sorriso ai tifosi del Napoli, ancora legatissimi al fortissimo difensore senegalese. E in attesa di capire quale dei suoi ex compagni lo seguiranno agli ottavi, Koulibaly riceve l’abbraccio dei suoi, dopo l’incoronazione da campione d’Africa lo scorso mese di gennaio.