🤬 Napoli, Spalletti nei guai: azzurro ko, tifosi in ansia

Napoli, adesso Luciano Spalletti rischia grosso: il top si è infortunato ai Mondiali, cresce l’apprensione in attesa del rientro.

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a riprendere gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Appuntamento a mercoledì al centro sportivo, prima della partenza per la Turchia. La squadra di De Laurentiis partirà giovedì per la tournée che vedrà gli azzurri impegnati anche in due amichevoli internazionali.

Saranno assenti, ovviamente, i calciatori impegnati al Mondiale in Qatar, ma tutto dipenderà dai prossimi match. Qualcuno potrebbe ancora trattenersi a Doha per la rassegna iridata. Tra questi c’è anche Kim Min-jae, difensore azzurro convocato dalla Corea del Sud. Il suo rientro alla base non è ancora stato fissato poiché la sua Nazionale ha ancora chance di superare il girone.

Infortunio Kim Min-jae, Napoli in ansia

Il Napoli osserva attentamente le prestazioni dei propri calciatori in Qatar. Particolare preoccupazione c’è attorno a Kim Min-jae che, nell’ultimo match con la Corea del Sud, ha rimediato un problema fisico al polpaccio. Un infortunio bello e buono che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima del fischio finale.

Le sue condizioni non sono ancora chiare. A tal proposito, cresce l’apprensione di mister Luciano Spalletti. Il tecnico del club partenopeo attende il ritorno alla base in attesa di capire l’effettiva entità dell’infortunio del suo centrale difensivo.