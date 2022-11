“Ci ha messo solo 3 mesi”: Napoli- Spalletti, la notizia è una manna

Napoli, la rivelazione in diretta radiofonica è una vera e propria manna dal cielo per Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro è riuscito dove nessuno prima ci era riuscito.

Il Napoli di Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis è in cima alla classifica di Serie A 2022/2023. Grazie a prestazione super e a colpo di calciomercato da far invidia ai top club, gli azzurri hanno conquistato tutta Europa. Prestazioni convincenti ed entusiasmanti anche in Champions League hanno fatto sì che il Napoli fosse la vera e propria rivelazione della prima parte di stagione. E non solo in Italia.

Il merito è, senza dubbio, della società, capace di battere la concorrenza per i cartellini dei giocatori più prestigiosi e talentuosi del momento. Ma grandi meriti vanno anche a mister Spalletti, capace di creare un gruppo coeso e forte come mai prima. Lo spogliatoio, orfano di tutti i top player partiti durante il mercato estivo, si è rimesso in piedi ed ha gonfiato il petto d’orgoglio.

Napoli, De Paola applaude l’operato del club

I commenti si sono sprecati. L’ultimo, in ordine temporale, è stato quello del giornalista Paolo De Paola. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del cammino degli azzurri: “La sosta per i Mondiali è tutta a favore del Napoli che ha un vantaggio enorme sulle inseguitrici”.

Poi ha proseguito: “Il mercato di gennaio? Secondo me al Napoli serve nulla. Spalletti ha già una rosa fantastica in cui tutti i calciatori sentono di essere titolari. Quelli che subentrano, poi, non fanno rimpiangere i calciatori che sono assenti. Speriamo che Spalletti riesca a continuare in questo capolavoro. Grazie al suo lavoro è caduto il luogo comune che ad un allenatore servono tre anni per amalgamare la squadra. Lui ci ha messo solamente tre mesi e poi fa sentire tutti partecipi. Complimenti anche a Giuntoli e Micheli che hanno scelto questi calciatori e li hanno messi a disposizione del tecnico”.