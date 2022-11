🎁 Napoli, ora è anche ufficiale: De Laurentiis fa il regalo ai tifosi

Il Napoli, in attesa di partire per la Turchia, ha preparato una novità per i propri tifosi. Arrivato l’annuncio ufficiale del club.

Il periodo di riposo per il calciatori del Napoli non convocati per il Mondiale è ormai quasi concluso. La squadra si ritroverà infatti domani nel centro sportivo di Castel Volturno in vista della partenza per la Turchia, fissata per giovedì. Il ritiro avverrà, salvo sorprese, al resort Regnum Carya di Antalya, dove gli azzurri rimarranno fino al 12 dicembre. Diverse le amichevoli in programma, che verranno annunciate nelle prossime ore attraverso un apposito comunicato stampa.

Qualche dettaglio, in ogni caso, è già emerso. Come raccontato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, i partenopei affronteranno prima l’Antalyaspor e poi il Crystal Palace. Due gare che serviranno alla capolista della Serie A per ritrovare il ritmo partita e la forma migliore. Al ritiro prenderà parte anche Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, in queste ore, si è sottoposto ad ulteriori test dimostrando di avere smaltito la lombalgia acuta che lo aveva costretto a saltare le ultime 3 sfide prima della sosta dovuta al torneo in Qatar.

Una buona notizia per il tecnico originario di Certaldo, chiamato a ripartire subito forte contro l’Inter il 4 gennaio per evitare la rimonta del Milan (-8) e della Juventus (-10). Nell’ambiente, intanto, l’umore non potrebbe essere dei migliori e proprio nella giornata odierna il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare una nuova sorpresa alla propria tifoseria, inattesa quanto gradita.

Napoli, presentato il nuovo kit da collezione

Il club, infatti, ha presentato il nuovo kit da collezione dedicato al Natale. La maglia, si legge sul sito della società, “presenta il disegno di una renna come richiamo alla ricorrenza. Stampa in digitale su materiale armaturato stretch tecnico traspirante. Costruzione della manica raglan e inserti di colore rosso. Transfer su retro collo con lettering SSCN. Composizione: 90% poliestere, 10% elastan”.

La versione per adulti costa 125 euro mentre quella per bambino 45. E non finisce qua, perché sul sito del Napoli e negli altri canale di vendita ufficiale è possibile acquistare anche un maglione (69 euro) ed un cappellino (29). Per i collezionisti e tifosi azzurri, un’ulteriore occasione da non perdere. Il modo migliore per preparare il viaggio in Turchia.