✅ Napoli, due grandi notizie: l’ufficialità fa esultare i tifosi

Il Napoli di Spalletti da giovedì si trasferirà in Turchia per preparare il resto della stagione: due grandi notizie verso la nuova partenza

Tutto pronto. Il Napoli comincia a scaldare i motori. Dopo la pausa concessa ai giocatori non convocati per il Mondiale, gli azzurri sono pronti a tornare in campo. La formazione di Luciano Spalletti riprenderà la preparazione a partire da domani. I calciatori partenopei si ritroveranno all’SSC Napoli Konami Training Center.

Da dopodomani, poi, la carovana si trasferirà in Turchia, ad Antalya, per il ritiro già programmato. La società del presidente Aurelio De Laurentiis parteciperà in questa circostanza anche ad una competizione. L’ufficialità è stata data dal club in questi minuti.

Napoli, ritiro in Turchia: gli azzurri parteciperanno alla Winter Football Series by Regnum

Il Napoli parteciperà alla Winter Football Series by Regnum. Durante la competizione, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite all’interno della struttura che ospiterà la manifestazione.

Sono due le amichevoli in programma. La prima vedrà la compagine partenopea affrontare i padroni di casa dell’Antalyaspor. La sfida contro i turchi si giocherà il 7 dicembre alle 20.45 locali (22.45 italiane) all’Antalya Arena. La seconda invece è programmata per l’11 dicembre. In questa seconda occasione, rivale del Napoli sarà il Crystal Palace. Il match si giocherà alle 18 locali (20 italiane) al Regnum Carya.

Nella Superlig turca, l’Antalyaspor occupa l’undicesima posizione con 16 punti collezionati in 12 partite. Nella formazione di Nuri Sahin figurano calciatori come Omer Toprak, Shoya Nakajima, Sam Larsson e l’ex Milan Luiz Adriano.

La stessa posizione occupa pure il Crystal Palace in Premier League. I londinesi, allenati da Patrick Viera, hanno sicuramente bisogno di minori presentazioni, giocando in uno dei top campionati europei. Due sfide che permetteranno agli azzurri di accumulare minuti delle gambe e fare il punto della situazione. Sicuramente una buona notizia per Spalletti.