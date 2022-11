😕”Nessun accordo”: Napoli, la peggior notizia è arrivata

Il Napoli capolista è una delle grandi rivelazioni del calcio europeo. Ora c’è grande attesa per il ritorno degli uomini di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è stato protagonista finora di una stagione entusiasmante. La squadra partenopea ha collezionato grandi risultati ed è in vetta solitaria alla Serie A. Il club azzurro ha dominato anche il Girone di Champions League ed agli Ottavi di finale affronterà i tedeschi del Borussia Moenchengladbach.

Gli azzurri si sono fermati, come tutte le squadre, per la sosta per i Mondiali in Qatar ed alla ripresa la squadra di Spalletti avrà subito big match contro Inter e Juventus. In particolare, il primo match del 2022 riguarda la difficilissima sfida di San Siro contro i nerazzurri. Spalletti farà i conti con il suo passato in un importante spartiacque per lo scudetto.

Il club partenopeo affronterà nei prossimi giorni una tournèe in Turchia, un modo per la squadra per tenersi in forma in vista della ripresa e per affrontare una serie di interessanti amichevoli. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità riguardo il futuro prossimo della squadra capolista in Serie A.

Napoli, Alvino fa chiarezza sulle amichevoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni. Dal caso Juve alla tournèè del club azzurro, Alvino ha parlato a 360° ed ha rivelato: “Dopo l’amichevole con il Villarreal potrebbe esserci una quarta amichevole, credo in trasferta in Francia. Accordi per trasmettere le amichevoli in tv? Al momento non c’è assolutamente nessun accordo. Il club sta valutando comunque se c’è interesse per trovare accordi”.

Infine parole sulla questione Samardzic, calciatore dell’Udinese inseguito dagli azzurri: “Il Napoli potrebbe prendere il calciatore a gennaio e lasciarlo li fino a giugno”. Sul caso Juventus: “Mi interessano solo i risvolti sportivi, poi loro sono sempre al centro di cose polemiche…”