Sentenza Juventus, l’annuncio fa chiarezza: ecco cosa rischia

Importanti novità per quanto riguarda la situazione della Juventus alla luce di quanto successo. Il giornalista prova a fare chiarezza.

La situazione in casa Juventus continua ad essere tesa. Dopo le dimissioni del CDA le notizie che arrivano dal fronte della giustizia sportiva non sono certo delle migliori. I tifosi giustamente sono in ansia e attendono di sapere maggiori novità in merito a quanto potrebbe accadere da qui a qualche settimana.

Il giornalista Valerio Piccioni prova a fare chiarezza ai microfoni di Tvplay.it: “La situazione della Juventus ha una sua giurisprudenza. La giustizia sportiva ha sempre sbattuto contro un muto quando si è trovata di fronte a inchieste sulle plusvalenza. Penso che le assoluzioni di primo e secondo grado possano essere ribaltate solo in presenza di qualche prova talmente forte da far cambiare tutto, ad esempio un’intercettazione esplicita.”

Più che le plusvalenze, secondo Piccioni, alla Juventus dovrebbero preoccuparsi dei pagamenti degli stipendi: “Penso che su quel versante i bianconeri rischino di più. Anche se qui ci sono molte più carte in tavola, trovo difficile pensare che si arrivi a ritenere la Juventus colpevole di aver fatto queste manovre per falsificare l’iscrizione al campionato.”

Juventus, Piccioni: “La proprietà non vuole ripetere gli errori di Calciopoli”

“La Juventus in questo caso ha deciso di evitare la narrazione colpevolista come nel caso di Calciopoli.” ha dichiarato Piccioni in riferimento al comunicato apparso. “E’ legittimo che la Juventus voglia difendersi. Come detto i filoni sono due: uno legato alle plusvalenze e uno legato agli stipendi.”

“A mio avviso i bianconeri rischiano una multa o una penalizzazione o entrambe.” ha concluso il giornalista. “L’ipotesi peggiore, quella secondo la quale si accerta che la Juventus ha usato manovre illecite per iscriversi al campionato, è secondo me una cosa che difficilmente accadrà.”