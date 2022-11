“Ne hanno bisogno”: Futuro Messi, la notizia sorprende tutti

Sono minuti importanti in chiave Mondiali per il futuro di Lionel Messi. L’attaccante argentino vuole qualificarsi agli Ottavi di finale.

In questi minuti si stanno disputando le sfide valide per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. In campo sono presenti Arabia Saudita-Messico ed Argentina-Polonia, quattro squadre che sono ancora in corso per la qualificazione. Nel primo tempo del match Szczesny ha parato un rigore a Leo Messi, un intervento che tiene ancora in corsa la nazionale polacca.

Finora un dominio dell’albiceleste, e il portiere della Juventus Szczesny è stato il protagonista assoluto. Non solo il rigore parato, ma anche diversi interventi sempre sulla stella del PSG e sul giovane attaccante Julian Alvarez. Nel secondo tempo l’Argentina è passata in vantaggio con McAllister mentre il Messico è avanti di due gol contro l’Arabia Saudita.

Intanto il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play ed ha commentato la scelta del tecnico di lasciare fuori l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: “L’Argentina finora non ha fatto benissimo, sta cercando qualcuno che gioca bene con Messi. Lautaro se non è al centro dell’attenzione non si trova e Scaloni deve rendere protagonista Leo”.

Bucchioni sul futuro di Messi

Il giornalista ha poi parlato del futuro di Leo Messi e delle voci sul possibile approdo della Pulce in MLS: “Nel 2026 ci saranno i Mondiali negli Stati Uniti, loro hanno bisogno di riaccendere il loro calcio e di personaggi come Messi o Cristiano Ronaldo”. Poi il giornalista ha bocciato la stella del PSG Kylian Mbappe:

“Non è trainante come gli altri due, soprattutto dal punto di vista dell’immagine. Leo e Cristiano sono un’azienda, è tutto diverso per loro”.