“Investe davvero poco”: Napoli, doccia fredda e bocciatura per De Laurentiis

Non usa mezzi termini, l’opinione nei confronti del presidente del Napoli De Laurentiis è destinata a far discutere.

La prima parte di stagione del Napoli è certamente da incorniciare. Merito del tecnico Spalletti e del direttori sportivo Giuntoli, uomini in grado di dare scovare e mettere in campo nel migliore dei modi i talenti che stanno tanto facendo le fortune azzurri. Merito naturalmente anche del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se su di lui l’opinione non è unanime.

L’agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante ai microfoni di 1 Station Radio evidenzia i limiti della gestione del numero uno azzurro. Lo spunto per la critica viene da una discorso più ampio circa i settori giovanili e su quanto in essi si investa in Italia.

“Il problema è che in Italia non abbiamo regole innovative.” ha dichiarato Durante. “Si devono mettere a confronto calciatori italiani e stranieri, ma il problema è che noi non piantiamo i calciatori italiani. Nei nostri settori giovanili non crescono. Vedi il Napoli: squadra solida, ma investe davvero poco nel settore giovanile.”

De Laurentiis, la stoccata di Durante: “Perché non investe nel settore giovanile?”

“Il Napoli al momento è la migliore squadra per rendimento in Italia, ma De Laurentiis investe davvero poco nel settore giovanile.” ha ribadito Durante. “Bisognerebbe fare come all’estero, laddove c’è una somma obbligatori che i club devono destinare al settore giovanile. Basta copiare quello che c’è all’estero, e invece ora siamo immobili.”

“Il calcio italiano è ancorato a tantissimi limiti anche mentali.” ha concluso. “E’ un calcio vecchio, stantio, che non fa vincere. In Inghilterra ad esempio hanno allentato molte limitazioni per ingaggiare gli stranieri, in Germania con un solo patentino alleni in tutte le categorie. Qui invece il presidente federale parla di rinnovamento. Ma chi lo deve scrivere questo rinnovamento?”