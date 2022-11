Calciomercato Napoli, cessione in vista: raggiunge Mertens

Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro per piazzare il colpo nel club estero: cessione in vista per l’azzurro? Può raggiungere Mertens.

Il Napoli ha ripreso quest’oggi con gli allenamenti previsti a Castel Volturno, per cui c’è stata anche una visita a sorpresa proprio in onore degli azzurri e di Spalletti. Mentre la squadra è quindi tornata a disposizione del mister (eccetto i giocatori impegnati con i Mondiali in Qatar), Cristiano Giuntoli sta ragionando sulle varie operazioni di mercato. Potrebbe esserci una cessione in vista.

Il Napoli si prepara per tornare in campo al meglio il 4 gennaio contro l’Inter. Una volta conclusi i Mondiali in Qatar, infatti, la stagione riprenderà regolarmente e gli uomini di Spalletti intendono ricominciare al meglio.

Nel frattempo, poi, Giuntoli ragiona insieme alla società in ottica mercato. E a tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere più vicina la cessione di Juan Jesus. Le ultime.

Calciomercato Napoli, cessione di Juan Jesus in vista? Le ultime sulle idee di Giuntoli

A parlare del futuro di Juan Jesus è stata l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Stando al quotidiano sportivo, infatti, la cessione del difensore brasiliano potrebbe essere ora più vicina. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023. Ma il Napoli potrebbe ora cercare di non perderlo a parametro zero e di venderlo già a gennaio.

C’è infatti un club fortemente interessato alle sue prestazioni calcistiche. Si tratta del Galatasaray, dove è approdato con la scorsa sessione di mercato anche Dries Mertens. I due potrebbero perciò ritrovarsi nuovamente come compagni di squadra. Si ragiona sulla possibile operazione, che potrebbe andare in porto anche appunto con la finestra invernale di calciomercato.