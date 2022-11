🛑 Napoli, Giuntoli blocca tutto: strategia chiara, ecco le mosse per gennaio

Il piano di Cristiano Giuntoli per gennaio. Cosi il Napoli si prepara alla prossima sessione invernale di calciomercato.

Cosa farà Cristiano Giuntoli per provare ad aiutare il suo Napoli? Si, perchè il mercato non dorme mai e soprattutto in periodi come questo, dove i club sono fermi per il Mondiale che si sta giocando in Qatar, ci si guarda intorno. Difficile, va detto, che il club partenopeo vada a lavorare sul mercato in entrata, a meno che non si presentino occasione davvero ghiotte che possano ingolosire il direttore sportivo azzurro.

Al contrario, però, c’è tanto da lavorare internamente. I rinnovi di contratto in casa Napoli sono l’argomento trend topic in questa fase della stagione. Ma c’è anche da capire che ci possano essere delle cessioni da qui alla prossima sessione invernale.

Napoli, Demme non si muove a gennaio: il piano di Giuntoli

Uno dei giocatori che sembrava potesse partire a gennaio è Diego Demme. Il centrocampista, infatti, ha trovato ad oggi poco spazio (vuoi anche a causa dell’infortunio) e cosi andare a trovare spazio altrove sembrava una soluzione idonea. Eppure, i piani di Giuntoli pare siano molto diversi.

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, il club azzurro non ha alcuna intenzione di lasciar partire Demme nella prossima finestra di mercato. Il tutto legato proprio alla volontà di non voler scombussolare le carte, restare cosi e tentare l’assalto allo Scudetto con questa impostazione.

In estate le cose potrebbero cambiare, ovviamente, ma ad oggi non c’è necessità (e volontà) di operare in uscita. Anzi, Giuntoli è impegnato proprio sui rinnovi e la ricerca di firme che possano andare a consolidare e rinsaldare ulteriormente il gruppo squadra a disposizione di Luciano Spalletti.