Kvaratskhelia, la notizia è ufficiale: tutta Napoli esulta

Giunge dal Napoli la notizia ufficiale che riguarda le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, fermo dallo scorso inizio novembre a causa di una lombalgia.

Il Napoli di Luciano Spalletti è definitivamente tornato a lavoro. Gli azzurri hanno ripreso regolarmente gli allenamenti a Castel Volturno, mentre da domani saranno in Turchia per circa due settimane. Sarà una sorta di ritiro per riprendere la forma e prepararsi agli impegni tra campionato e Champions League, non appena inizierà gennaio.

Mancheranno Lozano, Zielinski, Mathias Olivera, Kim e Anguissa impegnati con le rispettive Nazionali ai Mondiali di Qatar 2022 e meritevoli di riposo, quando avranno terminato. Ma l’assenza di cinque elementi così importanti è stata offuscata quest’oggi da un piacevole rincontro: Lorenzo Insigne, oggi al Toronto ma storico capitano azzurro, ha fatto visita agli ex compagni presso il Centro Sportivo.

Sorrisi e buon umore, anche perché è avvenuto anche il ritorno di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato fermo per infortunio a partire dallo scorso 4 novembre, in seguito alla gara contro il Liverpool e a causa di una lombalgia dovuta a un contatto forte con Alexander-Arnold. Il Napoli ha concluso il 2022 senza poter contare sull’attaccante, ma inizierà il 2023 con lui in campo.

Napoli, ottime notizie: Kvaratskhelia è rientrato dall’infortunio

Come riferito dal sito ufficiale del club azzurro, nel consueto report post-allenamento, il giocatore georgiano si è unito al resto dei compagni per la seduta d’allenamento. Assente invece ancora Amir Rrahmani, che è costretto a lavorare a parte per riprendere del tutto la condizione.