“Andiamo avanti…”: Continua il caos Juve, l’annuncio gela Agnelli

La Juve vive un periodo molto complicato. Nelle ultime ore personaggi legati all’ambiente bianconero hanno commentato la vicenda.

Gli ultimi giorni sono stati molto difficili in casa Juve. Nel corso di un Cda avvenuto a sorpresa alcuni degli esponenti principali della dirigenza bianconera hanno annunciato le proprie dimissioni lasciando per sempre la società torinese. Da Andrea Agnelli e Pavel Nedved fino a dirigenti ‘minori’ e la società bianconera è finita nel caos.

John Elkann ha annunciato l’innesto di nuovi arrivi in società. Alcune indiscrezioni fanno trapelare che queste scelte sono legate all’Operazione Prisma, le indagini riguardanti alcuni problemi di bilancio e plusvalenze della società bianconera. In tanti in queste ore hanno commentato la questione, anche calciatori.

Il portiere della Juve e della Polonia Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport della situazione in casa bianconera ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dispiace tantissimo perché il presidente Agnelli è un grandissimo uomo. Però la vita calcistica va avanti e noi siamo pronti a lavorare come tutti i giorni”.

Juve, serata magica per Szczesny

Il club bianconero non vive storicamente una situazione facile mentre ai Mondiali c’è qualcuno che è assoluto protagonista. Il portiere polacco Wojciech Szczesny è stato decisivo nonostante la sconfitta nel match della fase a gironi contro l’Argentina di Leo Messi, ed è stato tra i migliori in campo. Una prestazione maiuscola e l’ennesimo rigore parato della stagione, il secondo in questo Mondiale.

La Nazionale albiceleste ha vinto per 2 a 0 grazie alle reti di McAllister e di Julian Alvarez, ma Szczesny si è preso le luci della ribalta parando un calcio di rigore al sei volte Pallone d’Oro. Un rigore fondamentale in quanto la Polonia si è qualificata grazie alla differenza reti a favore rispetto al Messico.