Calciomercato Napoli, una cessione e due acquisti: ecco il piano di Giuntoli

Napoli, occhio al piano di Cristiano Giuntoli sul mercato. Due acquisti ed una cessione per gli azzurri, c’è la rivelazione in diretta

Migliorare una squadra del genere è difficile, persino per i suoi standard. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, che quest’estate ha ricostruito e rilanciato un Napoli che sembrava quasi sulla via del disarmo. E invece il direttore sportivo dei partenopei ha estratto diversi conigli dal cilindro, anticipando e impressionando tutti con due intuizioni del calibro di Kvaratskhelia e Kim.

La rosa di Spalletti, d’altronde, non è mai stata così lunga, completa e ben assortita. Una rosa capace di assorbire senza colpo ferire le assenze, a rotazione, di Osimhen, Rrhamani e lo stesso Kvara. Eppure c’è sempre spazio per i miglioramenti, per quanto difficili possano essere. E allora attenzione a quello che può accadere in vista di gennaio, dove Giuntoli potrebbe attuare il proprio piano di campagna acquisti.

Napoli, ecco il piano di Giuntoli sul mercato: svelato tutto in diretta

A illustrare le mosse di mercato del Napoli è l’esperto di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti. Quest’ultimo ha rivelato a ‘Radio Marte’: “Kaladioglu del Fenerbahce piace e potrebbe essere l’alternativa di Di Lorenzo sulla fascia destra. Certo bisogna capire quanto voglia investire in questo momento Giuntoli per migliorare ulteriormente la rosa”.

E poi su Samardzic, Frattesi e il futuro di Demme: “Anche lui piace tanto, ha costi importanti, ma meno rispetto ad un’ipotesi Frattesi. Per Demme, invece, dipende tutto da lui. In Italia, la Salernitana lo prenderebbe subito, ma c’è anche qualche richiesta dall’estero. Se dovesse andar via, chiaro che il Napoli avrebbe bisogno di un sostituto”.

Insomma, una cessione e due possibili acquisti (uno a stretto e un altro a largo giro). Che Giuntoli metta in scena il suo prossimo piano nei prossimi giorni?