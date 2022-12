🎉 Inter-Napoli, Spalletti al settimo cielo: l’annuncio sarà una manna

Napoli, già belle notizie in arrivo per Luciano Spalletti in vista della gara contro l’Inter alla ripresa: sarà una vera e propria manna

Il Napoli si gode la sosta per il Mondiale, in attesa di atterrare oggi in Turchia per dare il via al ritiro invernale. Dal 1 al 13 dicembre, la formazione di Luciano Spalletti tornerà a lavoro per preparare la ripresa del campionato, dove ad attendere gli azzurri ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi.

Subito una gara importante per il Napoli, che alla ripartenza sarà chiamato ad un primo e importante crocevia: con l’attuale vantaggio sui nerazzurri, una vittoria a Milano sarebbe un segnale fortissimo a tutto il campionato. Così come un passo falso rischierebbe di aprire un preoccupante punto interrogativo sulla seconda parte di stagione partenopea.

Napoli, che annuncio in vista dell’Inter. E Spalletti se la gode, il motivo

Intanto, Spalletti spera di effettuare una grande e impressionante partenza. Dopo aver sbaragliato la concorrenza ad agosto, il tecnico di Certaldo confida di replicarsi anche a gennaio. Cruciali saranno i diversi recuperi che il suo Napoli ritroverà a partire già da queste settimane turche: su tutti, i rientri di Kvaratskhelia e Rrhamani a pieno regime.

“Kvara è già rientrato in gruppo e la sua lombalgia è ormai acqua passata. Per Rrhamani, invece, il recupero procede spedito e l’obiettivo è di tornare a riaverlo per la gara del 4 gennaio contro l’Inter”: parole del medico sociale del Napoli, il dott. Raffaele Canonico, che al ‘Corriere dello Sport’ ha annunciato quella che sarà una (doppia) manna per Luciano Spalletti in vista della complicata e delicata ripartenza del campionato azzurro.