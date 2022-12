Il Napoli sta preparando un nuovo colpo dal Fenerbahce dopo Kim Min-Jae ed Eljif Elmas: l’annuncio del papà

Il Napoli la scorsa estate ha preso diversi ottimi giocatori ‘semisconosciuti’, come Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia. Il difensore sudcoreano è arrivato dal Fenerbahce dopo il pagamento della clausola da 19,5 milioni di euro. Si è trattato del secondo acquisto dal Fener, dopo quello di Eljif Elmas nel 2019 per oltre 16 milioni. Tra i due club c’è un buon rapporto e Cristiano Giuntoli sta lavorando per un altro colpo dai turchi.

Si tratta di Ferdi Erenay Kadioglu, centrocampista classe ’99 che è uno dei migliori talenti del calcio turco. Diversi sono i club finiti sulle sue tracce e tra questi ci sono anche Napoli e Milan. Del suo futuro ha parlato il papà del giocatore, che ha confermato l’interesse delle due società italiane e la volontà del Fenerbahce.

Napoli su Kadioglu, le parole del papà

Feyzullah Kadioglu, papà del centrocampista del Fenerbahce Ferdi Erenay, ha parlato ai microfoni di Hurriyet: “Ci sono già stati dei contatti con Napoli e Milan. L’interesse dei top club ci rende orgogliosi, però la nostra attuale priorità è fare bene con il Fenerbahce. Mio figlio vuole vincere il campionato e se poi il club turco dovesse darci l’ok, procederemo alla valutazione delle offerte che ci saranno”. In questa stagione, Kadioglu ha disputato 26 partite tra Fenerbahce e Turchia, siglando due assist.

Nasce come terzino, ma col tempo ha avanzato la propria posizione fino alla trequarti. Ha da pochi mesi rinnovato il proprio contratto fino al 2026 e servirà un’offerta importante al club turco, se Giuntoli vorrà mettere le mani sul terzo giocatore del Fener. La sensazione è che non resterà a lungo in Turchia e il club farà una grossa plusvalenza, visto che è stato pagato poco più di un milione qualche anno fa quand’era al Nijmegen.