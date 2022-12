😮 Addio Zanoli? Napoli pronto il sostituto che spiazza i tifosi

Il Napoli ha in mente una mossa di calciomercato importante per la difesa, che prevede un addio ma anche un sostituto in rosa davvero inatteso.

Ci sono pochi giocatori indispensabili in giro e uno di questi è indubbiamente è Giovanni Di Lorenzo. Non è un caso che, in seguito all’addio di Lorenzo Insigne, passato dal Napoli al Toronto a fine contratto, il capitano azzurro sia diventato l’ex Empoli. Dal momento del suo arrivo in squadra, è stato tra i più impiegati. Quasi 0 giorni di riposo all’attivo eppure mai si è lamentato: la tenuta fisica e tecnica del difensore italiano è davvero incredibile.

Ciò rende difficile la ricerca di un sostituto all’altezza, che possa formarsi in rosa in vista del futuro ma più semplicemente alternarsi per dare fiato al terzino, dovendo competere su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia.

Durante questa pausa “forzata” a causa dei Mondiali di Qatar 2022 e in seguito per le festività di Natale e Anno Nuovo, la dirigenza partenopea sta avendo il tempo di fermarsi a riflettere con maggiore attenzione ancora, se possibile, sulle prossime mosse di calciomercato.

Napoli, via Zanoli: il vice Di Lorenzo può essere turco

Il Napoli si è trasferito in Turchia per le prossime due settimane, al fine di prepararsi in una specie di ritiro sulla falsariga di quello estivo alla ripresa della stagione sportiva, a gennaio. E proprio dalla terra dove si trova adesso potrebbe giungere il suo prossimo difensore. Ne ha parlato il giornalista di ‘SKY’, Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’.

L’esperto di calciomercato ha dichiarato: “Il 23enne turco, Ferdi Kadioglu, potrebbe diventare l’alternativa di Giovanni Di Lorenzo sulla destra. Bisognerà capire se e quanto il Napoli voglia intervenire per impreziosire ulteriormente la rosa. In Italia il 65% circa dei tesserati è straniero. Spesso si dà più fiducia a un giovane straniero che a uno italiano”. In effetti, tale arrivo chiuderebbe del tutto le prospettive di Alessandro Zanoli, impiegato in spezzoni di match in questo inizio stagione. Il club ragiona.