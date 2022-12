💰 Frattesi-Napoli, c’è la rivelazione ufficiale: tutto svelato

Frattesi al Napoli, ecco la rivelazione ufficiale. I tifosi azzurri sognano in grande, Giuntoli pronto all’ennesimo capolavoro

Che il Napoli cerchi un centrocampista, non è un mistero. Anche perché Diego Demme potrebbe essere giunto ai saluti con il club azzurro, se non a gennaio quantomeno nel corso della prossima estate. L’italo-tedesco è finito ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti, complice anche un momento di forma stratosferico da parte di Stanislav Lobotka e compagni.

Ragion per cui, è difficile ragionare nell’ottica di migliorare questo reparto. Eppure, uno come Cristiano Giuntoli può sempre stupire. Da tempo il nome di Davide Frattesi è finito nel mirino del Napoli, seppur sul calciatore ci sia un’agguerrita concorrenza. Su tutte la Roma, che per stessa ammissione del neroverde può essere la favorita per aggiudicarselo. Eppure, l’annuncio ufficiale di Giovanni Carnevali svela una realtà ben diversa.

Napoli, Carnevali su Frattesi: l’annuncio è ufficiale, tutto svelato

Ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, l’AD del Sassuolo ha fatto chiarezza sul futuro di Davide Frattesi: “Non mi aspetto soltanto la Roma a fare una chiamata per lui – alludendo chiaramente anche al Napoli – Su di lui ci sono anche altre società. È un giocatore importante, vorremmo dargli l’occasione di compiere un altro step nella sua carriera”.

E ancora, Carnevali svela: “Davide sa che deve crescere ancora qualcosina in più, ma sono convinto che in questa seconda parte di stagione si metterà in mostra ulteriormente e si consacrerà. Poi in estate vedremo quali occasioni si presenteranno alla nostra porta. Qualche offerta è già arrivata, anche dall’estero. A gennaio, però, difficilmente cediamo i nostri giovani migliori”.