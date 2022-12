🤯 Occhio Napoli, Zielinski gelato: l’accusa è davvero grave

Zielinski continua il cammino ai Mondiali in Qatar, ma intanto arriva un’accusa per la sua Polonia. Rivelazione in diretta radiofonica.

Diversi calciatori del Napoli sono stati convocati per i Mondiali in Qatar. Per questo motivo, mister Luciano Spalletti ha dovuto convocare ben sei giocatori della Primavera per il ritiro in Turchia, ad Antalya. Tra quelli impegnati alla rassegna iridata c’è anche Piotr Zielinski che, ieri, ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Nonostante la sconfitta contro l’Argentina di Leo Messi, al photofinish i polacchi sono riusciti a spuntarla ai danni dell’Arabia Saudita, costretta a tornare a casa vista l’eliminazione dai Mondiali. A proposito di Polonia, è arrivato il commento del giornalista Fabio Ravezzani.

Zielinski nel caos, ‘accusa’ in diretta radio

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, il collega ha commentato le prestazioni di Zielinski e compagni. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta radiofonica: “Sono rimasto allibito, la Polonia è scarsa. Non credevo minimamente che potesse giocare così male. E pensare che l’Italia è rimasta a casa. Hanno una spina dorsale con Szczesny, Zielinski e Lewandowski, è incomprensibile come giochino così e sprechino tutto quel talento. L’Argentina sembrava uno squadrone”.

Poi ha continuato: “Chi è la favorita per la vittoria del Mondiale? La Francia sembra avere qualcosina in più a livello di rosa rispetto ad Argentina e Brasile. Spero che questa sosta possa aiutare anche il Napoli in Serie A, gli azzurri potrebbero capitalizzare il vantaggio conquistato fino ad ora”.