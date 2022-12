📞 “La Juventus l’ha contattato”: la confessione in diretta spiazza tutti

La Juventus sta attraversando un momento alquanto turbolento con una vera e propria ricostruzione in atto: in diretta è arrivata anche una confessione che spiazza.

La Juventus, dopo il caos scoppiato con l’inizio di questa settimana quando sono arrivate le dimissioni di Andrea Agnelli dell’intero CdA, sta lavorando a una vera e propria ricostruzione societaria. Molte sono le novità che stanno arrivando di ora in ora. Ma una confessione in diretta ha spiazzato.

Quanto avvenuto in casa Juve si è rivelato un vero e proprio terremoto, che ha procurato clamore mediatico ma non solamente. Per i bianconeri adesso uno degli obiettivi è appunto quello di ricostruire.

E proprio con questo scopo, come rivelato dal giornalista Rudy Galetti ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta su ‘TvPlay’, c’è un’indiscrezione non da poco. Indiscrezione che riguarda l’ex Beppe Marotta. Ecco cos’è accaduto.

Juventus, il club bianconero ci (ri)prova con Marotta: la rivelazione di Galetti

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale ‘Twitch’ di ‘TvPlay’ , ha parlato così’ della situazione in casa Juventus il giornalista Rudy Galetti: “Da quello che mi hanno detto nelle varie valutazioni è stato contattato anche Giuseppe Marotta. È stata una figura di riferimento e possiamo dire che, da quando non c’è più la curva della Juventus, è stata in discesa. E quella dell’Inter in crescita”.

Ha poi le ulteriori notizie sul retroscena di non poco conto: “È fuori di dubbio l’impatto che Marotta ha avuto. Nelle varie valutazioni, infatti, la Juventus ha ricontattato Marotta per capire eventuali margini per riportarlo a Torino. Il contatto può rimanere tale o avere sviluppi successivi”.

“Il presidente della Liga – ha detto poi in conclusione Galetti – ha fatto un tweet in italiano sulla questione. Ma c’è da dire che anche nel suo paese ci sono situazioni difficili. Mi viene da dire il bue che dice cornuto all’asino. Bisogna parlare di fatti”.