😳 Napoli, ‘assenza’ pesante e improvvisa in Turchia: ecco svelato tutto

Napoli, occhio all’assenza pesante ed improvvisa nel corso del ritiro ad Antalya, in Turchia. Ecco svelati tutti i dettagli ed i retroscena

Parte ufficialmente il ritiro in Turchia del Napoli. Sino al 13 dicembre, gli azzurri saranno agli ordini di Luciano Spalletti ad Antalya per preparare la tosta e difficile ripresa di campionato. Una deadline rappresentata dalla trasferta di San Siro, dove il 4 gennaio ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi a dare il bentornato agli azzurri, con la speranza nerazzurra di riaprire la corsa al vertice.

Per sopravvivere e confermarsi capolista indiscussa di questa Serie A, il Napoli torna a lavorare col piede pigiato sull’acceleratore. E soprattutto con il sorriso di chi ritroverà molte pedine importanti nel corso di questo mini-ritiro invernale. Non solo il lungo degente Rrhamani, ma anche e soprattutto Kvaratskhelia, uscito di scena per una lombalgia dalla sfida di Champions, contro il Liverpool ad Anfield Road.

Napoli, occhio alle ultime: ‘assenza’ pesante ed improvvisa in Turchia

Un ritiro al quale parteciperà tutto il Calcio Napoli, ad eccezione di un’unica e importante assenza: quella di Aurelio De Laurentiis. Come rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, gli azzurri non potranno godere della compagnia del proprio patron a causa di un’influenza che lo terrà bloccato in Italia per i prossimi giorni. Un’assenza tutto sommato pesante per l’ambiente partenopeo, da sempre abituato alla presenza di ADL durante i ritiri pre-stagionali.

Intanto, il programma della giornata è già scandagliato: dopo l’allenamento mattutino, il Napoli si dirigerà all’aeroporto internazionale di Capodichino dopo pranzo. Di lì, un volo charter li condurrà direttamente ad Antalya. Presenti tutti gli azzurri di Luciano Spalletti, con i Primavera che andranno a tamponare le assenze dei 5 impegnati al Mondiale.