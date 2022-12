😱 Napoli, la decisione è imminente: torna Insigne, trovato l’accordo

Il Napoli e Lorenzo Insigne hanno trovato l’accordo per il ritorno: la decisione è ormai imminente, ecco cosa succederÃ

Il Napoli ieri ha ricevuto una graditissima visita, quella di Lorenzo Insigne che è tornato per la sosta dell’MLS. Il campionato nordamericano è fermo e riprenderà solo a marzo, quando l’ex capitano dei partenopei affronterà la sua seconda stagione con la maglia dei Toronto FC. Potrebbe addirittura trovare Lionel Messi alla fine della stagione europea, visto l’interesse dell’Inter Miami di David Beckham.

Nel frattempo, Insigne -protagonista di diverse foto con i suoi ex compagni di squadra- deve allenarsi per trovare la forma migliore in vista della prossima stagione. L’obiettivo è andare ai playoff, per farlo non potrà più contare sull’amico Domenico Criscito, ma solo sull’altro italiano, Federico Bernardeschi. Ed è sempre più probabile che l’attaccante resti a Castel Volturno per allenarsi.

Napoli, Insigne resta a Castel Volturno ad allenarsi

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Roma’, Lorenzo Insigne ha chiesto alla SSC Napoli di restare a Castel Volturno ad allenarsi, per non perdere la forma migliore in vista della ripresa della stagione di MLS. A breve ci sarà la partenza della squadra di Luciano Spalletti per la tournée in Turchia e il club ha dato via libera all’ex capitano di restare ad allenarsi. Una decisione molto bella e romantica, però non farà seguito a trattative o clamorosi ritorni.

Insigne resta un pezzo significativo di storia del club partenopeo, che ha raggiunto un proprio equilibrio e una propria dimensione anche a livello europeo. I buoni rapporti restano, com’è giusto che sia, vista anche la professionalità dimostrata dal giocatore da quando ha iniziato la carriera.