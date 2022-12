Napoli, incontro tra Kvaratskhelia e Insigne: cos’è successo

Lorenzo Insigne ha fatto visita ieri a Castel Volturno al Napoli, dove c’è stato anche un incontro con Kvaratskhelia.

In casa partenopea è tutto pronto per il ritiro di Antalya. Gli azzurri resteranno in Turchia fino al prossimo 13 dicembre per preparare al meglio la ripresa del campionato. Il programma del Napoli prevede anche due amichevoli contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace.

Tuttavia, prima di partire alla volta della Turchia, il gruppo guidato da Luciano Spalletti si è ritrovato nella giornata di ieri a Castel Volturno. La squadra ha iniziato a scaldare i motori e per il tecnico toscano c’è stata subito una lieta novella, ovvero il rientro con il resto del gruppo da parte di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, infatti, ha finalmente recuperato pienamente dalla lombalgia acuta rimediata nel corso del match di ritorno di Champions League contro il Liverpool. Nella giornata di ieri c’è stata un’altra felice a Castel Volturno, ovvero la visita dell’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne. Proprio quest’ultimo e Kvaratskhelia sono stati i protagonisti di un ‘retroscena’.

Napoli, stretta di mano tra Insigne e Kvaratskhelia: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, i due si sono incontrati per la prima volta nei corridoi di Castel Volturno e si sono scambiati una stretta di mano accompagnata dai sorrisi di entrambi. Questo gesto tra i due ha decisamente chiuso quel piccolo disguido dello scorso agosto.

Infatti, dopo il bellissimo tiro a giro di Kvaratskhelia contro il Monza, Lorenzo Insigne aveva pubblicato sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’ un video delle sue ‘famose conclusioni’, destando più di qualche polemica. Tuttavia tutto è rientrato definitivamente con l’incontro tra i i due a Castel Volturno.