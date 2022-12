“Non è partito per la Turchia”: dopo ADL, ancora un assente per il Napoli

Napoli, oggi è stata diramata la lista dei convocati per il ritiro in Turchia. C’è un calciatore che, però, non è partito con la squadra.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è partito quest’oggi alla volta della Turchia. Gli azzurri resteranno ad Antalya fino al 12 dicembre per prendere parte ad una tournée che prevederà anche due amichevoli internazionali. La squadra di Luciano Spalletti, orfana dei calciatori impegnati con le proprie Nazionali ai Mondiali in Qatar, è atterrata nel pomeriggio in Turchia.

In questo momento tutti gli azzurri convocati sono al Regnum Carya, la struttura super lusso che ospiterà la squadra parteopea per i prossimi undici giorni. Proprio lì andrà in scena anche una delle due amichevoli in calendario. L’albergo, infatti, possiede ben tre campi regolamentari, di cui uno dotato di tribunetta per assistere ai match.

Napoli in Turchia, Elmas non è partito con la squadra

Dopo essersi radunati ieri all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, gli azzurri sono partiti quest’oggi alla volta di Antalya con il volo ‘1926’. Presenti tutti i calciatori convocati tranne uno. A mancare all’appello, infatti, è stato Eljif Elmas, regolarmente convocato da mister Spalletti.

Come riferisce ‘Sportitalia’, Elmas non è partito con il resto dei compagni. Il motivo? Il centrocampista azzurro si trovava in Macedonia e direttamente da lì ha raggiunto la sede del ritiro della squadra di De Laurentiis.