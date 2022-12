✅ Napoli, che notizia per i tifosi: doppia ufficialità dal ritiro

Napoli pronto a lavorare ad Antalya. Fino al 12 dicembre gli azzurri metteranno benzina nella gambe. E intanto arriva una doppia ufficialità.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sta per atterrare in Turchia. La squadra azzurra resterà ad Antalya fino al 12 dicembre per una tournée al Regnum Carya. Tanto lavoro ed anche due amichevoli internazionali attenderanno la squadra azzurra, decisa a ripartire dopo alcuni giorni di vacanza. Dalla fine del campionato, la squadra ha avuto un periodo di relax. Solamente ieri gli azzurri si sono ritrovati all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, oggi la partenza per la Turchia. Ad attendere gli azzurri anche altri club esteri, presenti nella stessa struttura ricettiva dei partenopei. Al Regnum Carya, infatti, sono presenti anche altre squadre, pronte ad effettuare lavoro e preparazione in vista della fine dei Mondiali in Qatar e della ripresa dei campionati.

Napoli, ufficiali le due amichevoli in Turchia

Il ritiro in Turchia vedrà tanti volti noti. Vista l’assenza dei calciatori azzurri presenti al Mondiale, Spalletti ha convocato ben sei calciatori della Primavera azzurra. Il motivo? Probabilmente anche il gioco delle coppie in vista delle due amichevoli che si disputeranno in Turchia.

In calendario, infatti, ci sono le sfide contro Antalyaspor e Crystal Palace. Ma quando si giocherà? Definite date ed orari delle due sfide. Contro l’Antalyaspor si giocherà il 7 dicembre alle ore 20:45 locali al Corendon Airlines Parl. L’11 dicembre, invece, il Napoli affronterà il Crystal Palace alle ore 18:00 al Regnum Carya.