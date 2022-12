“Era l’ultima occasione…”: Inter, la sentenza dal Qatar spaventa i tifosi

Inter, i tifosi sono preoccupati. Dal Qatar la sentenza è amarissima, c’è il rischio di contraccolpo psicologico?

I mondiali sono arrivati ad un punto di svolta. Mancano le ultime partite per la chiamata agli ottavi di finale. Alcuni verdetti hanno già sorpreso in tanti. Anche in queste ore abbiamo visto grandi squadre eliminate, con la sorpresa dei tifosi che da tutto il mondo stanno seguendo la competizione. Ieri sera, ad esempio, è toccato alla Germania, eliminata da Spagna e Giappone, con i nipponici che hanno addirittura sconfitti la roja.

Ma prima della squadra tedesca, però, un’altra compagine illustre ha dovuto salutare il Qatar. Si tratta del Belgio, ieri pomeriggio eliminato a causa del pareggio contro la Croazia. Marocco qualificato, ed i ragazzi del ct Roberto Martinez costretti a tornare a casa tra lo stupore generale. Difficile, infatti, pensare che questo Belgio si sarebbe fermato cosi presto, considerando le grandi aspettative che c’erano anche in patria.

Belgio eliminato, Lukaku al centro delle critiche: e l’Inter guarda…

Protagonista in negativo è stato di sicuro Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter arrivava all’impegno in Qatar dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori diverse partite in campionato. Di fatto, non ha giocato le prime due contro Canada e Marocco. Tutti si aspettavano di più, ed invece il bomber si è ritrovato a sbagliare almeno due occasioni da gol clamorose, che hanno spinto il suo Belgio verso l’eliminazione.

Ed oggi i quotidiani non possono far altro che sentenziare in maniera negativa sulla breve esperienza di Romelu al Mondiali. “Romelu Lukaku, l’uomo che doveva salvare il Belgio, anche quella palla l’ha sprecata. Come l’ultima occasione per la generazione d’oro di vincere qualcosa di importante“, scrive oggi ‘Tuttosport’. Una sentenza amarissima, con l’Inter che guarda con grande attenzione.

Il timore, infatti, è che proprio l’eliminazione amara del Belgio, ed il ruolo di protagonista in negativo di Lukaku, possa avere ripercussioni psicologiche sul bomber per il prosieguo della stagione. All’Inter serve il suo attaccante di punta, quello che i tifosi hanno sperato tornasse il prima possibile dopo il ritorno al Chelsea.