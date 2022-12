“È irrisconoscibile”: Napoli, la sentenza sul titolare spiazza Spalletti

Il giudizio che giunge sul giocatore del Napoli è davvero pesante e spiazza Luciano Spalletti, che ne ha fatto un elemento imprescindibile.

L’immagine più diffusa di questo primo dicembre da Qatar 2022 non è stata soltanto quella del Giappone in festa per aver vinto il girone contro Spagna, Costa Rica e Germania, di cui quest’ultima eliminata. La foto che più ha fatto il giro del pianeta è di qualche ora prima e vedere Romelu Lukaku mancare un’incredibile gol sotto porta, con il Belgio. Contro la Croazia, la squadra seconda nel Ranking FIFA ha perso ed ha abbandonato anzitempo la kermesse più importante di tutte.

La delusione del giocatore dell’Inter è stata palpabile e trasmessa dal suo sguardo, eppure non è l’unico “italiano” sotto tono. È evidente che i calciatori impegnati nei campionato europei siano arrivati piuttosto stanchi ai Mondiali. La Serie A alla pari delle altre leghe ha avuto un calendario con sfide tutte ravvicinate e di grande ritmo.

Non è una scusante, ma sicuramente una spiegazione. Forse la stessa che va data spiegando il momento di Kim Min-Jae, rispetto al quale arriva un commento molto critico.

Qatar 2022, Kim Min-Jae irriconoscibile: il parere del quotidiano

Attraverso le colonne de ‘Repubblica’, il giornalista ed editorialista, Antonio Corbo, ha scritto in merito alle delusioni ai Mondiali di Qatar 2022: “L’Italia delude anche senza giocare”. Secondo lui, il giocatore apparso meno in forma è proprio il difensore sudcoreano, che definisce “irriconoscibile”, se comparato con le prestazioni che ha offerto fino ad oggi con la maglia del Napoli.