“Deve farlo…”: Napoli, l’attaccante a gennaio sarà un leone in gabbia

Il Napoli a gennaio dovrà tenere a bada l’attaccante se vorrà continuare a fare bene: ma sarà come un leone in gabbia

Il 4 gennaio 2023 è la data fissata sul calendario del Napoli, visto che ci sarà la sfida contro l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza. La scorsa stagione è stata la prima sconfitta in campionato, molto discussa viste le tante occasioni dei partenopei nel finale e l’infortunio di Osimhen. Quest’anno, Spalletti e i suoi vogliono fare bottino pieno, consapevoli della propria forza, ma allo stesso tempo sanno che dovranno tenere a bada un leone in gabbia.

E’ Romelu Lukaku l’attaccante in questione, che ieri si è reso protagonista di una pessima prestazione con la maglia del Belgio. Ha sbagliato tanti gol davanti al portiere della Croazia, errori che si sono rivelati decisivi nell’eliminazione dei Red Devils alla fase a gironi. E contro il Napoli, l’attaccante dell’Inter proverà a sbloccarsi, come ha lasciato intendere anche Stefano Impallomeni.

Napoli, le parole di Impallomeni su Lukaku

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, ha parlato nel corso di Maracanà su TMW Radio: “Lukaku ha perso sicurezza, ciò che ha fatto ieri è clamoroso. Martinez ha fatto degli errori, ha lasciato in panchina Hazard. Ma l’attaccante dell’Inter ora deve elaborare questo trauma, Inzaghi deve ritrovarlo e fargli scaricare tutta la rabbia con i nerazzurri”. Poi prosegue: “Deve farlo, perché solo se ricomincia a segnare ne uscirà fuori”.

E la prima sfida ufficiale che l’Inter avrà sarà proprio contro il Napoli. Lukaku in questo periodo avrà tempo per metabolizzare gli errori con il Belgio e pensare alla seconda parte di stagione. Sarà complicato per Spalletti e i suoi tenerlo sotto controllo, vista tutta la frustrazione che accumulerà fino a gennaio dopo l’eliminazione e la voglia di rivalsa.