Mondiali, si ferma un altro big: emergenza totale, si dispera il tecnico

La fase a gironi dei Mondiali in Qatar si conclude questa sera. Piovono gli infortuni, la situazione fa tremare il tecnico ed i tifosi.

Con i match di questa sera termina ufficialmente la fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Ci sono state diverse sorprese, squadre davvero novità assolute e anche clamorose eliminazioni. Fanno rumore i precoci ko di Belgio e Germania, subito uscite nel proprio gruppo di riferimento.

Questa sera si giocano gli ultimi match validi per il Mondiale, la sfida molto importante tra Serbia e Svizzera e lo scontro tra il Brasile già qualificato e il Camerun, alle ultime speranze nella competizione. Per l’occasione il tecnico Tite ha attuato un ampio turnover, ma continuano le brutte notizie per lui.

Il Brasile è, insieme alla Francia campione in carica, la grande favorita per la vittoria finale, ma il tecnico verdeoro ha dovuto fare i conti in queste partite con diversi infortuni. L’assenza più dolorosa è senza dubbio quella del brasiliano Neymar, infortunato all’esordio ed ora ancora in dubbio per gli Ottavi di finale. La stella del PSG conta di recuperare per quella che reputa come l’occasione della sua vita.

Mondiali, Brasile in difficoltà: si ferma Alextelles

Oltre all’infortunio in attacco Tite deve purtroppo notificare l’ennesimo infortunio nella fase difensiva. Nei primi match del girone si sono infortunati i due esterni della Juventus Danilo ed Alexsandro e la squadra si trova in emergenza assoluta. Il primo ha subito un infortunio importante e la sua presenza agli Ottavi è in forte dubbio, qualche chance in più per Alexsandro, uscito malconcio ma fermo soprattutto per precauzione.

Nel secondo tempo di Brasile-Camerun, sul risultato di 0 a 0, si è infortunato anche l’ex difensore dell’Inter AlexTelles, uscito dopo uno scontro e subito sostituito da un preoccupatissimo Tite. Visto la grande emergenza c’è grande ansia in Brasile con l’ennesimo infortunio che preoccupa la squadra ed i tifosi.