Mondiali, Germania fuori: un retroscena fa infuriare i tifosi

L’assurda eliminazione della Germania ha spiazzato tutti. Ma c’è un retroscena che ha mandato i tifosi su tutte le furie.

L’eliminazione della Germania dai Mondiali in Qatar sta facendo discutere e non poco. La squadra tedesca era inserita all’interno di un girone dopo l’approdo agli ottavi di finale sembrava quanto meno probabile, se non addirittura certo. Ed invece a passare il turno è stato il Giappone, che si è imposto ieri contro la Spagna scalciando via la compagine allenata dal commissario tecnico Flick.

Una partita, quella giocata dai tedeschi contro la Costa Rica, che ad un certo punto sembrava potersi mettere addirittura in maniera catastrofica, visto che la squadra latina è andata addirittura in vantaggio con grande sorpresa, rischiando di eliminare anche la Spagna. La Germania alla fine l’ha vinta, ma questo non è bastato.

Germania, non solo l’eliminazione: il retroscena fa infuriare i tifosi

Ora in patria si parla della clamorosa debacle dei ragazzi di Flick. Il calcio tedesco per anni ha rappresentato un punto di riferimento, ma adesso servirà ripensare a tutto il sistema per capire cosa è andato storto. I tedeschi, va detto, sono in dolce compagnia: nel pomeriggio di ieri è toccato al Belgio salutare il Qatar, senza considerare che l’Italia al Mondiale nemmeno ci è arrivata.

Eppure, in queste ore è emerso un retroscena che sta facendo infuriare e non poco i tifosi tedeschi. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, sembra che l’eliminazione della Germania non abbia sorpreso proprio tutti: la federazione tedesca, infatti, aveva già prenotato un aereo per la giornata di oggi prima di giocare la partita contro la Costa Rica. Proprio questo retroscena avrebbe mandato su tutte le furie i tedeschi, che “accoglieranno” la squadra di rientro dal Qatar in quel di Francoforte.