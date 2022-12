Napoli, svolta sulle amichevoli: l’annuncio è una manna per i tifosi

I tifosi del Napoli hanno ricevuto la notizia che stavano aspettando da quando è stato annunciato il ritiro degli Azzurri in Turchia

In Turchia, senza i nazionali, il Napoli si è messo al lavoro con la concentrazione ai massimi livelli. Il gruppo di Luciano Spalletti vuole farsi trovare pronto per la ripresa del campionato, quando ad attendere gli azzurri ci saranno dei test impegnativi che possono confermare lo strapotere avuto fino alla sosta oppure ridurre il gap dalle inseguitrici.

Si è parlato tanto delle partenze lanciate delle squadre di Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha una grande occasione per confermare questa sua peculiarità. Le assenze, chiaramente, condizionano la preparazione ma è una difficoltà con cui dovranno convivere tutte le ‘grandi’. I tifosi azzurri avranno modo di seguire l’andamento del lavoro. Entrambe le gare in terra ottomana, infatti, saranno infatti trasmesse in tv.

Napoli, il comunicato del club: le amichevoli con Antalayaspor e Crystal Palace saranno trasmesse su ‘Dazn’ e ‘Sky’

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della squadra partenopea durante la mattinata di oggi, il Napoli ha annunciato le dirette televisive delle prossime due partite non ufficiali degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata nella Winter Football Series by Regnum.

Gli azzurri scenderanno in campo con l’Antalyaspor all’Antalya Arena il prossimo 7 dicembre (calcio d’inizio alle 18.45 italiane) e successivamente con il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ore 16 italiane).

Entrambe le partite saranno visibili anche da casa. Questo perché ‘Dazn’ e ‘Sky Sport’ daranno la possibilità di seguire. Sulla prima, le sfide sono incluse nel pacchetto, mentre per quel che concerne l’emittente satellitare, i confronti saranno visibili soltanto in modalità pay per view al costo di 9.99 euro a gara.