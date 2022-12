“C’è stato qualche contatto”: cessione Napoli, il giornalista fa chiarezza

Continuano le voci attorno ad una cessione del Napoli. De Laurentiis pronto a cedere? Ecco il parere del giornalista.

Il Napoli è un club ambito dal punto di vista economico. Una società solida che ha ancora ampi margini di crescita. Naturale quindi che la società sia nel mirino di imprenditori e fondi di investimento. Naturale anche che De Laurentiis, dal suo punto di vista, faccia un prezzo consono al valore che ritiene giusto per la sua società.

Il giornalista di Milano Finanza Francesco Bertolino, intervenuto ai microfoni di TvPlay.it, ha parlato della situazione in casa Napoli: “Si, c’è un investitore di cui non posso ancora fare il nome. Ma posso dire che è molto interessato. Quello che è certo è che comunque da adesso fino a fine stagione non ci saranno movimenti.”

Tutto rimandato, eventualmente, alla prossima estate. Ma non è detto che De Laurentiis ceda. “Qualche contatto con l’attuale proprietà c’è già stato.” ha continuato il giornalista. “Non sono però sicuro che Aurelio De Laurentiis voglia cedere. Alla fine non è solo una questione di soldi, ma anche una questione di visibilità.”

Napoli, che cifra chiederebbe De Laurentiis per la cessione?

“Poi si entra nel discorso delle valutazioni.” Bertolino prova a fare una stima del valore del club. Cosa certamente non facile in quanto entrano in gioco tantissimi fattori. “Il Manchester United ad esempio è un club molto indebitato, ma chiede 7 miliardi. In borsa vale circa 3,5 miliardi.”

“Ci sono valutazioni che sembra abbiano davvero poca logica.” ha concluso Bertolino. “Però sappiamo tutti che nel calcio spesso entrano in gioco altre logiche. Alla fine abbiamo visto con il PSG e il Qatar. Il calcio è anche uno straordinario volano a livello politico. Non solo quindi ragioni economiche o tecniche. Il prezzo dipende anche da altro.”