Aurelio De Laurentiis può sorridere. La notizia che arriva fa felice il patron: Napoli davanti a Juve e Inter!

Con il Mondiale che ormai è entrato nel vivo e la fase a gironi che lascia il posto alle gare ad eliminazione diretta degli ottavi di finale, per i club della nostra Serie A è tempo di bilanci. Sul campo e non solo, con diverse novità che possono fare felici o meno tifosi, allenatori, dirigenti e presidenti.

Come l’ultima indagine YouGov Sport sui brand calcistici. Il Football Index, strumento proprietario di YouGov, ha infatti stilato una classifica dei brand calcistici più forti nel nostro paese e comprende sia club della nostra Serie A che club esteri. E ci sono diverse sorprese soprattutto per quanto riguarda il Napoli.

Il club in Italia con il brand più forte è il Milan, che ottiene il primato anche grazie alla vittoria dello Scudetto. Subito dietro però non ci sono Inter e Juve, ma il Napoli. Gli azzurri sono infatti il terzo brand più forte in Italia dopo aver sopravanzato nerazzurri e bianconeri. Al secondo posto, superando anch’egli Inter e Juve, una squadra straniera: il Real Madrid.

Napoli, un brand di successo: De Laurentiis può esultare, ma solo in Italia

La notizia farà certamente piacere al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che può quindi guardare con soddisfazione alla crescita, anche commerciale, della sua squadra. Le cose però cambiano per il mercato USA dove gli azzurri sono fuori dalle prime posizioni. Anche qui il Milan è la migliore tra le italiane all’ottava posizione, poi dietro Inter, Juventus e Roma.

In Cina va ancora meglio per i rossoneri: secondi. E meglio per Inter e Juventus che entrano nella top ten. Anche qui il Napoli figura fuori dalle posizioni di vertice stabilmente occupare dalle big di Liga e Premier League.