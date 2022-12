Napoli, il grande ex torna al Maradona: il messaggio commuove i tifosi

Un graditissimo ritorno al Maradona di Napoli. Il messaggio del grande ex commuove tutti i tifosi degli azzurri.

Il Diego Armando Maradona di Napoli si prepara ad accogliere il grande ex. L’impianto di Fuorigrotta è pronto per ospitare il grande ritorno del calciatore che per diversi anni ha vestito la maglia azzurra e che ha rimasto nei tifosi un ricordo molto positivo del suo periodo napoletano.

Stiamo parlando di Pepe Reina. L’ex portiere azzurro, attuale estremo difensore del Villarreal, tornerà a Napoli per disputare un’amichevole durante la pausa per le nazionali. Con lui ci sarà anche l’altro ex calciatore del Napoli, il difensore spagnolo Raul Albiol. Entrambi infatti giocano attualmente con il Submarino Amarillo.

L’ex estremo difensore azzurro ha commentato la notizia con una stories su Instagram in cui ha condiviso il post del Napoli la data e l’ora del match (il 17 dicembre alle ore 20:30, ndr) e scritto: “Sarà un onore rivederci”. Sotto ha poi scritto anche “The last dance?” corredato da un guanto da portiere e da un cuore azzurro.

Napoli, al Maradona tornano Reina e Albiol

Sia Reina che Albiol hanno condiviso diversi anni lo spogliatoio del Napoli prima di ritrovarsi nuovamente compagni di squadra in Liga con la maglia del Villarreal. Reina ha giocato per il Napoli in due occasioni: la prima nel 2013/14, anno in cui fu fortemente voluto dall’allora tecnico Benitez. La stagione successiva passò al Bayern Monaco, salvo poi tornare a Napoli l’anno dopo e giocare in azzurro tutto il triennio di Maurizio Sarri. Per lui con la maglia del Napoli 182 presenze.

Raul Albiol è invece stato perno della difesa per ben 6 stagioni. Anche lui arrivato a Napoli nel 2013/14, ha vestito la casacca azzurra per ben 236 volte, formando con Kalidou Koulibaly una delle coppie difensive più iconiche della storia recente dei partenopei. Nel 2019 l’addio dopo 6 anni e il passaggio al Villarreal dove gioca tutt’ora.