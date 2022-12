📣 Napoli, adesso è ufficiale: c’è l’annuncio del club

La società di Aurelio De Laurentiis ospiterà il Villarreal il prossimo 17 dicembre: biglietti in vendita da pomeriggio, ecco i costi

La serata amarcord con il Villarreal del 17 dicembre sarà un altro banco di prova molto importante per il Napoli. Luciano Spalletti avrà la possibilità di monitorare la crescita dei suoi dopo i match con Antalyaspor e Crystal Palace che rientrano all’interno della Winter Football Series by Regnum alla quale gli azzurri parteciperanno durante il ritiro turco.

La gara di sabato 17 dicembre contro il sottomarino giallo segnerà i ritorni a Napoli di due calciatori che hanno contribuito ad un altro periodo felice del passato recente dei partenopei: Pepe Reina e Raul Albiol. Gli spagnoli hanno attraverso un periodo difficile dopo l’addio di Unai Emery. Oggi, intanto, scatta la prevendita dei biglietti.

Napoli, prevendita amichevole con il Villarreal: biglietti disponibili da oggi su Ticketone, curve a 8 euro

I tagliandi della partita amichevole tra Napoli e Villarreal del 17 dicembre al Maradona (si giocherà alle 20.30) saranno in vendita da questo pomeriggio alle ore 16 sul circuito ‘Ticketone’. Con una nota ufficiale il club di Aurelio De Laurentiis ha chiarito i dettagli della prevendita.

I prezzi per il match sono abbastanza popolari. Sarà possibile acquistare il biglietto per le curve ad 8 euro. 15 euro invece costeranno i distinti mentre meno modici saranno i prezzi di Tribuna Nisida (25 euro) e Tribuna Posillipo (35 euro). Il pacchetto per la Tribuna Family prevede il costo di 10 euro per gli Over 12 e 5 per gli Under 12.

Contro gli spagnoli, sarà una gara indicativa per provare anche nuovi soluzioni da adottare nella seconda parte di stagione. Sebbene risulta difficile credere che Spalletti possa decidere di ritoccare un sistema di gioco che è apparso ben oliato fino alla pausa di metà novembre.