“Osimhen o Lukaku?”: la risposta che avrebbero dato tutti

Il Napoli di Victor Osimhen ha ripreso gli allenamenti. La squadra è al lavoro per prepararsi al meglio in vista dell’inizio del 2023.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso nella giornata odierna gli allenamenti. Gli azzurri di Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono arrivati a fine 2022 primi in classifica e protagonisti, a sorpresa, sia in Italia che in Europa. La formazione partenopea ha inanellato una serie di successi ed è attualmente la favorita principale per vincere il campionato italiano.

Il tecnico azzurro è riuscito a giostrare la squadra anche nel periodo di assenza di Osimhen, capocannoniere della Serie A nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse giornate. I neo acquisti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori hanno comunque trovato la quadra e sostituito al meglio l’attaccante nigeriano.

L’allenatore Carmine Esposito è intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show ed ha commentato la situazione del club azzurro, attualmente impegnato nella tournée in Turchia. Ecco le sue parole: “La sosta è un qualcosa di anomalo, non si capisce ma se è l’anno buono del Napoli siamo disposti a fermarci anche per sette mesi (ride)”.

Napoli, Esposito su Lukaku e Osimhen

In Italia il centravanti azzurro vive un gran momento e alla ripresa nel 2023 dovrà affrontare l’Inter di Romelu Lukaku. Il campione belga vive uno dei momenti più difficili della sua carriera e ieri è stato tra i protagonisti negativi nel Belgio, causando di fatto l’eliminazione della sua Nazionale. Esposito inoltre non ha dubbi:

“Chi prendo tra Osimhen e Lukaku? Prendo sempre Osimhen. Lukaku è stato totalmente spremuto ed è in fase calante, Victor ora è il top in Italia ed in Europa. Spalletti già in passato ha dimostrato che è un maestro nel far crescere gli attaccanti e Osimhen sta diventando sempre più leader di questa squadra”.