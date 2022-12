😍 Raul Albiol emoziona i napoletani: il gesto dell’ex fa il giro del web

Dopo il messaggio di Reina, anche Raul Albiol non ha voluto nascondere tutta la sua gioia per il suo ritorno a Napoli.

Dopo una prima parte di stagione assolutamente perfetta, il Napoli, privo dei suoi cinque giocatori impegnati al Mondiale con le loro rispettive nazionali, sta effettuando una sorta di secondo ritiro stagionale ad Antalya.

La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, resterà in Turchia fino al prossimo 13 dicembre. I partenopei effettueranno due amichevoli: la prima contro la squadra di casa, ovvero l’Antalyaspor ( 7 dicembre), mentre la seconda giocherà contro gli inglesi del Crystal Palace (11 dicembre).

Spalletti spera che questi giorni trascorsi ad Antalya aiutino i suoi uomini a ricaricare le batterie per un gennaio che presenta gare contro squadre come Inter, Juventus e Roma. Il Napoli, infatti, proprio per essere sicuro di cercare di arrivare al meglio alla ripresa del campionato, ha organizzato altre due amichevoli al Maradona. La prima sarà disputata contro il Villarreal degli ex Reina ed Albiol.

Raul Albiol esulta con un cuore azzurro per il suo ritorno a Napoli

Proprio il difensore centrale è stato autore di un gesto che ha fatto emozionare tutti i tifosi del Napoli. Raul Albiol, infatti, ha ricondiviso, con cuore azzurro annesso, sul proprio profilo ufficiale di Instagram il post del club partenopeo che annunciava, per l’appunto, l’amichevole contro il Villarreal.

Quello di Albiol non è stato l’unico gesto d’affetto nei confronti dei tifosi del Napoli. Anche Reina, infatti, ha scritto un messaggio per i suoi ex sostenitori: “Sarà un onore rivederci”. Tutte queste dimostrazioni sono l’emblema del grandissimo rapporto che si creò tra la piazza partenopea e quel Napoli di Maurizio Sarri, che nel 2018 sfiorò lo Scudetto.