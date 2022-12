Inter, la rivelazione in diretta spiazza: salti di gioia per Inzaghi

Calciomercato Inter, retroscena di mercato in diretta su ‘Tv Play – Calciomercato.it’. Tifosi spiazzati e Simone Inzaghi pazzo di gioia.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della finestra invernale di calciomercato. Tra poche settimane, infatti, i club italiani potranno ufficialmente mettere a segno colpi di mercato per puntellare alcune situazioni e far felici i propri tifosi. Anche i nerazzurri, grazie all’operato di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, si sono rimboccati le maniche.

Il passo più importante sarà tenersi stretti i talenti già presenti in squadra. In quest’ottica, la situazione rinnovi resta più viva che mai. L’obiettivo di mister Simone Inzaghi è evitare di dire addio ai talenti della rosa. Nonostante numerose sirene potrebbero accendersi grazie alla vetrina dei Mondiali in Qatar, Zhang non è intenzionato a mollare la presa.

Calciomercato Inter, retroscena su Dumfries

Alcuni club, anche grazie a quanto visto ai Mondiali, starebbero preparando l’assalto al cartellino di Denzel Dumfries. Il laterale dell’Olanda ha conquistato il titolo di MVP nel match di oggi contro gli USA ed ha trascinato la squadra ai quarti di finale della rassegna iridata.

Il retroscena svelato dall’influencer Damiano ‘Er Faina’ durante ‘Tv Play – Calciomercato.it’ rigurarda proprio l’esterno olandese dell’Inter. Nonostante per il club lombardo sia un pezzo da novanta, la società ha più volte ammesso la necessità di cedere i propri talenti dinanzi ad offerte irrinunciabili. Non a caso, di una eventuale cessione di Dumfries si è spesso parlato nei mesi scorsi. A tal proposito, l’intervento dell’influencer in diretta su ‘Twtich’: “La scorsa estate Dumfries ha chiesto espressamente all’Inter di restare a Milano”. Un retroscena che mette in mostra, dunque, tutta la voglia di nerazzurro del giocatore.