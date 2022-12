Inter-Napoli, la sentenza in diretta è già definitiva: che frecciata a Inzaghi

Inter-Napoli sarà la partita di cartello alla ripresa del campionato. La sentenza in diretta mette pressione a Simone Inzaghi.

Se è vero che questi sono giorni di stop per il campionato italiano (cosi come per il resto d’Europa) con il Mondiale che imperversa, è anche vero che si guarda comunque al futuro. C’è grande attesa per scoprire quale sarà la nazionale campione del Mondo, ma c’è anche chi tiene i fari accesi anche sul campionato visto che, a distanza di poco più di un mese dalla ripresa, sarà interessante capire come arriveranno i vari club. Quella del Mondiale, va da sé, resta un’incognita per tanti giocatori che torneranno dal Qatar nelle prossime settimane o che già sono tornato.

Manco a dirlo, la partita di cartello alla ripresa sarà quella di San Siro tra Inter e Napoli. Due squadre che vivono situazioni di classifica diverse, ma con il medesimo obiettivo: fare il possibile fino alla fine per cercare di entrare nella lotta Scudetto. Il Napoli c’è in quanto capolista, mentre la compagine nerazzurra ad oggi è decisamente lontana. C’è chi è pronto a scommettere che la prossima potrebbe già essere una sfida decisiva.

Inter-Napoli, la sentenza di Biasin in diretta è una mazzata

Che l’Inter non possa più sbagliare, questo sembra chiaro fin da ore. La partita contro il Napoli sarà senza dubbio un crocevia importane, che sancirà in maniera netta il futuro della squadra di Simone Inzaghi. Dovesse perdere la sfida contro i partenopei, sarà costretto l’Inter ad alzare bandiera bianca? Ne è sicuro il giornalista Fabrizio Biasin, che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha lanciato una sorta di sentenza che pare definitiva.

“Sarà una partita chiaramente decisiva per l’Inter per lo scudetto: o vince o è fuori dalla lotta scudetto”, ha spiegato Biasin in diretta. “Invece non sarà decisiva per il Napoli perchè se dovesse fare risultato si avvicinerebbe ancora di più allo scudetto, ma anche dovesse andare male ha un margine comunque importante”, le parole del giornalista. Sembra chiaro, insomma, che la pressione sull’Inter sarà importante alla ripresa del campionato.