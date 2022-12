Lazio, pronto il vice-Immobile per Sarri: coinvolto De Laurentiis

In casa Lazio si lavora per accontentare le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste guarda in casa della famiglia De Laurentiis.

La Lazio di Maurizio Sarri è stata una delle squadre sicuramente più positive di questo inizio stagione. Il club biancoceleste ha terminato il 2022 in zona Champions, a pari punti con l’Inter del grande ex Simone Inzaghi. Sarri è riuscito a regalare alla squadra un gioco e una solidità difensiva mai trovata in passato.

Il club capitolino ha vinto il derby di Roma senza Milinkovic Savic ed Immobile e la squadra ha lottato nell’ultima parte di stagione senza il suo bomber. Nonostante ciò la Lazio ha retto e Sarri ha mantenuto la competitività puntando sull’esperienza di Pedro e sul talento del giovanissimo Romero, a segno con il primo gol in Serie A.

Nell’ultima sessione di calciomercato Lotito ha accontentato Sarri acquistando calciatori funzionali al suo gioco. Sono arrivati due portieri di livello come Provedel e Maximiliano, e soprattutto rinforzi in difesa con la coppia Casale-Romagnoli che sta regalando grandi soddisfazioni e affidabilità. Il club biancoceleste ha un’unica vera pecca.

Lazio, Sarri guarda in casa De Laurentiis

Il club laziale necessita assolutamente di un’alternativa ad Immobile, centravanti chiave della squadra ma anch’egli quest’anno alle prese con problemi fisici. In estate Sarri ha chiesto un vice, ma alla fine non è arrivato nessuno e a gennaio la società potrebbe tornare sul mercato e puntare una nuova punta. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno il tecnico di Figline guarda in casa De Laurentiis.

Stavolta non per provare colpi in casa Napoli (sua ex squadra), ma in casa Bari, la società di Luigi De Laurentiis. Lotito ha messo nel mirino il centravanti marocchino Cheddira, calciatore attualmente impegnato ai Mondiali e che sta facendo bene con il club pugliese. Su Cheddira non c’è solo la Lazio, ma anche Nottingham Forest e Sporting Lisbona.