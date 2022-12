Napoli, due big sfidano Giuntoli per la stella in scadenza

Il Napoli e in particolare Cristiano Giuntoli monitorano il mercato internazionale. Gli azzurri vagliano diversi calciatori in scadenza.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in questi giorni in Turchia dove affronterà una tournée ed una serie di interessanti amichevoli. La squadra capolista della Serie A vuole preparare al meglio il ritorno alle gare, e alla ripresa affronterà l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro.

Prima l’Inter, poi la Sampdoria e la Juventus, un trittico di gare che può dare ulteriori segnali in vista della lotta scudetto. Gli azzurri sono avanti di 8 punti sul Milan secondo in classifica ed hanno un vantaggio ancora superiore rispetto ai nerazzurri e alla Juventus di Allegri, un distacco significativo che permette a Spalletti di restare sereno.

In questo momento la società partenopea, cosi come la maggior parte dei club italiani ed europei, sono al lavoro per rinforzare la rosa o meglio valutare le opzioni più intriganti sul mercato. Il Napoli valuta alcuni giovani profili, ma non solo. La società monitora anche il mercato dei calciatori in scadenza.

Napoli, è sfida a due big per Traorè

L’esterno spagnolo Adama Traoré ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Wolwerhampton. Sia il club che il calciatore sembrano avere idee discordanti ed il destino di Adama è la cessione. L’esterno offensivo, tra l’altro ex Barcellona, non rinnoverà e dovrebbe partire a giugno a parametro zero.

Secondo quanto riporta il portale 90Min il Napoli monitora il talentuoso calciatore e potrebbe valutare il colpo a parametro zero. Non ci sono solo gli azzurri sul calciatore e nello specifico Traorè piace molto a Inter e Tottenham con i nerazzurri in particolare pronti a sfidare il Napoli per fare un colpo a costo zero.